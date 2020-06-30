Son dakika güncel: Kardeşi ve yeğenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı
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Son dakika güncel: Kardeşi ve yeğenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı

Son dakika haberlerine göre ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde, evlerinin önündeki dut ağacını budadıkları için tartıştığı kardeşi Mustafa Demir (68) ile yeğeni Seyhan Demir'i (26) av tüfeğiyle vurarak öldüren Hasan Demir (73), tutuklandı.

Son dakika güncel: Kardeşi ve yeğenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı
30.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:57

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde, evlerinin önündeki dut ağacını budadıkları için tartıştığı kardeşi Mustafa Demir (68) ile yeğeni Seyhan Demir'i (26) av tüfeğiyle vurarak öldüren Hasan Demir (73), tutuklandı.

Çaycuma'ya bağlı Şeyhoğlu köyünde dün meydana gelen olayda Hasan Demir, bahçelerindeki dut ağaçlarının budanması nedeniyle kardeşi Mustafa Demir ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden av tüfeğini alan Hasan Demir, ağacı budayan Mustafa Demir ve yeğeni Seyhan Demir'e ateş etti. Mustafa Demir ve Seyhan Demir, vücutlarına isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Hasan Demir, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasan Demir, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

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