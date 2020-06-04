Son dakika güncel: Evinde yangında ölen emekli maden işçisi cinayete kurban gitmiş
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Son dakika güncel: Evinde yangında ölen emekli maden işçisi cinayete kurban gitmiş

Son dakika haberleri: MANİSA'nın Soma ilçesinde, yanan evinde cansız bedeni bulunan bir çocuk babası Hüseyin Durmaz'ın (46) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Son dakika güncel: Evinde yangında ölen emekli maden işçisi cinayete kurban gitmiş
04.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:58

MANİSA'nın Soma ilçesinde, yanan evinde cansız bedeni bulunan bir çocuk babası Hüseyin Durmaz'ın (46) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Durmaz'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, ardından da evinin ateşe verildiği belirlendi. Polis, şüpheli A.A.'yı (43), Zonguldak'ta yakalayarak, gözaltına aldı.

Eşi, Adana'daki ailesinin yanında olan emekli maden işçisi Hüseyin Durmaz'ın, Cuma Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairesinde, dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, kısa süreli çalışmayla yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından içeri giren itfaiye ekipleri, yatak odasında Durmaz'ın yanmış cesedini buldu. Yapılan araştırmada evdeki elektrikli sobasının devrildiği belirlendi. Bu durumu şüpheli bulan polis, araştırma başlattı. Görgü tanıklarının anlatımlarına başvuran polis ekipleri, eve yangından kısa süre önce bir kişinin girdiğini belirledi.Yapılan otopside de Durmaz'ın göğsünden bıçaklandığı saptandı. Tüm bu gelişmeler üzerine polis ekipleri, çalışmalarını genişletti.

Polis, yangın öncesinde, Durmaz'ın evine gelen otomobilin plakasını tespit için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis, şüphelinin plakasını belirlediği otomobilinin Zonguldak'ta olduğu belirlendi. Bunun üzerine Zonguldak polisi ile irtibata geçildi. Zonguldak polisi, söz konusu otomobili durup, şüpheli A.A.'yı aynı gün gözaltına aldı. A.A.'nın Soma'ya getirileceği bildirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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