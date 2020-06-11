Çekim yaparken 1 metre uzunluğundaki boynuzlu engerek yılanı saldırdı
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Çekim yaparken 1 metre uzunluğundaki boynuzlu engerek yılanı saldırdı

Gelen son dakika haberlerine göre Çekim yaparken 1 metre uzunluğundaki boynuzlu engerek yılanı saldırdıBARTIN 'da, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki bir köyde tarihi eser olduğu sanılan alanı görüntüleyen Serkan Öztamur'a 1 metre uzunluğundaki boynuzlu engerek yılanı saldırdı.

Çekim yaparken 1 metre uzunluğundaki boynuzlu engerek yılanı saldırdı
11.06.2020 08:41 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:07

Çekim yaparken 1 metre uzunluğundaki boynuzlu engerek yılanı saldırdı
BARTIN 'da, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki bir köyde tarihi eser olduğu sanılan alanı görüntüleyen Serkan Öztamur'a 1 metre uzunluğundaki boynuzlu engerek yılanı saldırdı. Öztamur o anları kameraya kaydetti. Doğa fotoğrafları ve görüntüleri çeken Serkan Öztamur (29), Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki bir köyde tarihi eser olduğu sanılan alanı görüntülemeye karar verdi. Kaya mezarına benzeyen oyuğu ve etrafını kamerasıyla çekmeye başlayan Öztamur, ilginç bir ana tanıklık etti. Kaya mezarının üzerinde bulunan yılanı gören Öztamur, kamerasıyla ona doğru yaklaşarak, görüntüsünü çekmeye çalıştı. 1 metre uzunluğundaki yılan Öztamur'un kamerasına saldırdı. Saldırı anında geriye kaçan Öztamur, yılanın kendisini ısırmasından kurtuldu. Bir süre daha çekime devam eden Öztamur, yılanın gözden kaybolmasından sonra evine geri döndü. Hangi yılanı görüntülediğini merak eden doğasever Öztamur, internetten yaptığı araştırmayla Türkiye'nin en zehirli yılan türleri arasında yer alan boynuzlu engerek yılanını görüntülediğini fark etti. BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATMIŞIM Büyük bir tehlike atlattığını söyleyen Serkan Öztamur, ?Burada kaya mezarları vardı. Onları merak ettiğim için görüntülemeye başladım. Kaya mezarını biraz görüntüledikten sonra bir yılan gördüm. Görüntüsünü almak için kameramı yaklaştırdım, bir anda üzerime atladı. Sonra yılan gözden kayboldu. Bende umursamadım, eve gittim. Sonrasında internetten yaptığı araştırmada çok tehlikeli ve zehirli bir yılan olan engerek yılanı olduğunu gördüm. Ben çok şaşırdım. Ama çok korktum. Ben zehirli bir yılan olduğunu da bilmiyordum. Verilmiş sadakamız varmış, ayrıca boynuzlu engerek yılanını da sanırım ilk kez ben görüntüleyen ben oldum. Kendimi şanslı hissediyorum. Büyük bir tehlike atlattım ama yine doğa çekimlerime devam edeceğim.ö dedi. 2015 YILINDA MİLLİ PARKTA TESPİT EDİLDİ 37 bin hektarlık alanı kaplayan Küre Dağları Milli Parkı fauna listesinde yer alan boynuzlu engerek yılanı 2015 yılında, yaban hayatı teknikeri Yusuf Ardıç tarafından ilk kez fotoğraflanarak, envantere listesine eklenmişti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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