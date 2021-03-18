Son dakika... Gümüşhane'de Şehitler günü ve Çanakkale Zaferi programları
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Son dakika... Gümüşhane'de Şehitler günü ve Çanakkale Zaferi programları

18.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:29
Son dakika... Gümüşhane'de Şehitler günü ve Çanakkale Zaferi programları

Son dakika habere göre Gümüşhane'de 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin 106.yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Gümüşhane'de 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin 106.yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtında düzenlenen törende Valilik, Belediye ve Şehit ve Gaziler Derneği çelenklerinin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemiyle ilgili mesajı ve "Çanakkale şehitlerine" temalı şiir yarışmasında birinci olan eserin okunmasının ardından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapan Jandarma Teğmen Mehmet Aydoğan, bağımsızlık ve hürriyetin şehitlere borçlu olunduğunu söyledi.

Çanakkale zaferinin Türk'ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan bir zafer olduğunu kaydeden Aydoğan, "Çanakkale zaferi dünya literatüründe bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin tamamen değiştiği, olayların akışı üzerine Türk milletinin belirleyici ve aktif rol oynadığı ve de kurtuluş savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu yüce Türk milletinin başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlıklarının doruk noktasına ulaştığı bir prestij ve azmin mücadelesidir" dedi.

Gümüşhane Şehit Yakınlarına ve Gazilerine Yardım Derneği Başkanı ve şehit yakını Tugay Şahin ise konuşmasında "Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için, al bayrağımız için, ezanımızın dinmemesi için, çocuklarımıza iyi bir Türkiye bırakabilmek için şehit olduk, gazi olduk. Bu ülkeyi ilelebet yaşatmak için gerekli çabayı sarf etmeli, millet olarak bugünden dünden daha fazla kenetlenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Şiir ve kompozisyon yarışmalarında birinci olan eserlerin öğrenciler tarafından seslendirilmesinin ardından "Çanakkale Şehitlerine" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tören sona erdi.

Törenin ardından Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, protokol üyeleri tarafından şehitlikler ile Şehit Yakınları ve Gazilerine Yardım Derneği ziyaret edildi. - GÜMÜŞHANE

Son dakika... Gümüşhane'de Şehitler günü ve Çanakkale Zaferi programları
Son dakika... Gümüşhane'de Şehitler günü ve Çanakkale Zaferi programları
Son dakika... Gümüşhane'de Şehitler günü ve Çanakkale Zaferi programları
Son dakika... Gümüşhane'de Şehitler günü ve Çanakkale Zaferi programları
Son dakika... Gümüşhane'de Şehitler günü ve Çanakkale Zaferi programları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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