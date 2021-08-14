Son Dakika | Gübre yığının içine batan eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haberine göre Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gübre yığınına batan eşek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla özgürlüğüne kavuştu.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gübre yığınına batan eşek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla özgürlüğüne kavuştu.

Olay, Taraklı ilçesi Dışdedeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gübre birikintilerinin olduğu bölgeden eşek sesi geldi. Yığınların olduğu bölgeye giden vatandaşlar, gübre yığının içerisine batmış eşekle karşılaşınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kürek yardımıyla gübreleri temizleyerek hayvanı bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan eşek bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı