'Tırnakçı' kadın, gözaltına alınmamak için çırılçıplak soyundu
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'Tırnakçı' kadın, gözaltına alınmamak için çırılçıplak soyundu

19.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:12
'Tırnakçı' kadın, gözaltına alınmamak için çırılçıplak soyundu

Çorum'un Sungurlu ilçesi'de 'tırnakçılık' olarak nitelendirilen yöntemle bir iş yeri sahibini dolandırmaya çalışan kadınlar, fark edilince dikkatleri başka yöne çekmek için cadde ortasında soyundu. Caddedeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kadının soyunma anları ise kameraya yansıdı.

Postane caddesinde bulunan bir iş yerine gelen kadınlar 200 TL uzatarak alışveriş yapmak istedi. Tavırlarından şüphelenen iş yeri sahibi ise kadınlara parayı geri vererek iş yerinden çıkardı. Daha sonrasında kadınların cadde üzerine bulunan bir başka dükkana girerek aynı yöntemi iş yeri sahibini dolandırmaya çalıştığını fark edince komşusunu uyardı. Komşusunun ikazı üzerine iş yeri sahibi kadınları dışarıya çıkartarak telefonla arayarak konuyu polis ekiplerine bildirdi.

KADIN ŞAŞKIN BAKIŞLAR ARASINDA SOYUNDU

Dolandırmaya çalıştıkları iş yeri sahibi tarafında dışarıya çıkartılan kadınlardan birisi dikkatleri başka yöne çekmek için bir anda cadde ortasında soyunmaya başladı. Caddedeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında elbisesinin önce üstünü daha sonra alt kısmını çıkartan kadın bağırarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Bu sırada yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan kadınları yakalayarak gözaltına aldılar.

'Tırnakçı' kadın, gözaltına alınmamak için çırılçıplak soyundu
'Tırnakçı' kadın, gözaltına alınmamak için çırılçıplak soyundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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