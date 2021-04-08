Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim
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Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim

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Son dakika! Ayasofya Camii'ndeki imamlık görevinden ayrılan Mehmet Boynukalın'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Boynukalın, geçtiğimiz günlerde 104 amiralin yayınladığı Montrö bildirisine atıfta bulunarak, "Aldığım kararın bir sebebi ise, milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek, 'Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım' gibi hezeyanlara meydan vermemektir" ifadelerine yer verdi.

Son dönemdeki çıkışlarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ayasofya Camii'ndeki görevinden ayrılarak Marmara Üniversitesi İlahiyet Fakültesi'ndeki akademik görevine devam edecek. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Boynukalın, "Aldığım kararın bir sebebi ise, milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek, 'Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım' gibi hezeyanlara meydan vermemektir" dedi.

İşte Boynukalın'ın açıklamasından satır başları:

"AKADEMİK ÇALIŞMALARA DAHA FAZLA VAKİT AYIRMAK İSTİYORUM"

"Asıl mesleğim üniversite öğretim üyeliği olmasına rağmen, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi ve Marmara Üniversitesi'nin uygun görmesiyle Ayasofya-i Kebir'deki şerefli makama görevlendirme ile geldim. İki gün önce, akademik/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki baş imam hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim.

"DİLİM DÖNDÜĞÜ KADAR İSLAM'I ANLATMAYA ÇALIŞTIM"

86 yıl sonra yeniden cami olarak fethedilen bu mübarek mekanda ilk baş imam hatip olarak görev yapmamı takdir eden Yüce Mevla'ya sonsuz hamdü senalarımı arzediyor, bu göreve beni layık bulan idarecilerimize ve hassaten Kıymetli Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bendeniz bu görevdeyken bildiğim kadarıyla, dilim döndüğünde İslam'ı anlatmaya çalıştım. Bunu yapmazsam Allah katında mesul olurum düşüncesiyle hareket ettim.

"TÜM KARDEŞLERİMDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Bu niyetin yarın Allah katında bana şahitlik edeceğini umuyorum. İslam'a ve Kur'an'a bir bütün olarak inanıp yaşamayı Rabbim hepimize nasip etsin. Bugüne kadar bana desteğini bildiren yahut düşüncelerime katılmayan bütün kardeşlerimden Allah binlerce kez razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim
Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı
Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı
Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim
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