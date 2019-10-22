Son Dakika: Görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı

22.10.2019 16:54

Diyarbakır'da dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanları adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mızraklı tutuklanırken, Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan Mızraklı, Yılmaz, Ayaz ve Nazlıer bugün adliyeye sevk edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkındaki iddialarla ilgili sorgulanacak olan belediye başkanları 'Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında jandarma tarafından adliyeye getirilen Mızraklı, savcılık ifadesi ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" dün gözaltına alınan, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"Örgüt üyesi olmak", "Örgüt propagandası yapmak", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ile suçlanan Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından biri görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, gözaltına alınmıştı.