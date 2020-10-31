Son dakika haber: Su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba-oğul hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba-oğul hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba-oğul hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Kurucuova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kendilerine ait olan arazide su kuyusunda çalışmasında yapan Baba Mikail Bayır (50), Cuma Bayır (25), çalıştıkların alanda toprak kayması olması sonucu göçük altında kaldılar.

İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir itfaiye ile afad ekipleri yaptıkları çalışma ile göçük altında kalan baba ve oğlunun cansız bedenini çıkardı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY