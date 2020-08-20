Son Dakika | Giresun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika habere göre Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
20.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:55
Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yavuzkemal beldesinde, Belde Belediye Başkanı Adem Önal'ın kullandığı 28 AE 004 plakalı otomobil, yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarından devrildi.
Kazada yaralanan Önal ve beraberindeki Aziz Sarı, özel bir hastanede tedavi altına alındı.
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Kaynak: AA