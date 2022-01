Son Dakika | "Gezegenlerin insan davranışlarına etkisine dair bilimsel kanıt yok"

Yeni yıl ile birlikte astrolojinin, yazılı ve görsel medyada, ekonomiden doğal felaketlere, aşk hayatından ekonomiye ve siyasi buhranlara kadar tekrar gündeme geldiğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, "Gezegenlerin insan davranışlarına etkilerine ilişkin bilimsel bir kanıt yok" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Gök Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi (GÖKMER) Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, astrolojik tahminler ve astroloji eğitiminin üniversitelerde verilme önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÜNİVERSİTELERDE ASTROLOJİ EĞİTİMİNİN VERİLMESİ BİLE ÖNERİLMEYE BAŞLANDI"

Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, Güneş'in, gezegenlerin ve Ay'ın insanların davranışlarına etkisi olduğuna ilişkin hiçbir bilimsel kanıtın olmadığının altını çizerek "Güneş siteminin sadece on binde 13'ünü oluşturan 4 dev gaz gezegen ve yüz binde birini oluşturan diğer cisimlerin, insanlara milyonlarca km uzaktan bir etkilerinin olacağı safsatadan başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

"ZODYAK KUŞAĞINDA 12 DEĞİL 13 BURÇ BULUNMAKTADIR"

Burçlar hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Gölbaşı, Kuzey ve Güney Yarımkürede çıplak gözle görülen yaklaşık 7 bin yıldız olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

"Uluslararası Astronomi Birliği de 1922 yılında, eski kaynaklardan da yararlanarak, bu yıldızları 88 takımyıldızına dağıtmıştır. Burada oluşan takımyıldızı parselleri de gökyüzünde doğal sınırlarla tespit edilmemiştir. Yerin hareket ettiği tutulum düzleminde (Zodyak Kuşağında) yer alan 13 takımyıldıza ise burç denmektedir. Yani Zodyak kuşağında astrologların dediği gibi 12 değil 13 burç bulunmaktadır."

Burçların her birinin gökyüzünde 30 derecelik eşit alanlar kapsadığını ve Güneş'in her bir burçta bir ay kaldığının gerçek dışı olduğunu dile getiren Gölbaşı, insanların çok azının kendi burcunu okuduğunu belirterek gerçek burç tarihlerini şöyle açıkladı:

"Koç 19 Nisan-13 Mayıs, Boğa 14 Mayıs-20 Haziran, İkizler 21 Haziran-20 Temmuz, Yengeç 21 Temmuz-9 Ağustos, Aslan 10 Ağustos-16 Eylül, Başak 17 Eylül-30 Ekim, Terazi 31 Ekim-22 Kasım, Akrep 23 Kasım- 29 Kasım, 13. Burç Yılancı 30 Kasım-17 Aralık, Yay 18 Aralık-19 Ocak, Oğlak 20 Ocak-15 Şubat, Kova 16 Şubat-11 Mart ve Balık 12 Mart-18 Nisan"

"GEZEGENLERİN RETROSU YOKTUR"

İAÜ GÖKMER Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, Retrolara da değinerek gezegenlerin Güneş etrafında dolanırken hiçbir zaman "retro" denen geri yönde hareket etmediğini de sözlerine ekleyerek konuşmasını şöyle noktaladı:

"Gezegenler, Kepler'in ikinci yasasına göre Güneş'e yaklaştıklarında biraz hızlanır. Yer gezegeni yörüngesinde daha hızlı hareket ettiği için dış gezegenler, örneğin Mars arkadaki yıldız fonuna göre sanki geriye gidiyormuş gibi görünür. Bu durum, daha hızlı bir aracın, daha yavaş bir aracı sollaması sırasındaki durumun aynısıdır. Yavaş araç da aynı yönde gittiği halde geriye gitmiş gibi görünür."