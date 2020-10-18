Son dakika! Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttu
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Son dakika! Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttu

18.10.2020 02:03 | Son Güncelleme: 18.10.2020 02:07
Son dakika! Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberi: KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Safranbolu sanayi sitesinde bulunan geri dönüşüm deposunda çıktı. Açık alandaki atıkların henüz bilinmeyen nedenle tutuşması üzerine, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Atıklar alev alev yanarken, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. İş makinesiyle atıklar kaldırılarak soğutma çalışması yapıldı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

 


Son dakika! Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttu
Son dakika! Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttu
Son dakika! Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttu
Son dakika! Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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