Son Dakika: - Genevieve Kasırgası Meksika kıyılarına ulaştı: 2 ölü
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Son Dakika: - Genevieve Kasırgası Meksika kıyılarına ulaştı: 2 ölü

Son dakika gündem haberi... - Genevieve Kasırgası Meksika kıyılarına ulaştı: 2 ölü Genevieve Kasırgasının Meksika'nın Baja California eyaletinin güney kıyılarına ulaşması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

20.08.2020 10:14 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:21

- Genevieve Kasırgası Meksika kıyılarına ulaştı: 2 ölü

MEXİCO CİTY - Genevieve Kasırgasının Meksika'nın Baja California eyaletinin güney kıyılarına ulaşması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Pasifik Okyanusu'ndan gelen Genevieve Kasırgası Meksika'nın Baja California eyaletinin güney kıyılarına ulaştı. Bölgede dalgalara kapılan 15 yaşındaki bir kız çocuğu ile onu kurtarmaya çalışan bir adamın hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nin "Kategori-3" olarak değerlendirdiği kasırgada, rüzgarın hızı saatte 185 kilometreye ulaştı. NHC, tatil şehri Los Cabos ve sahil kasabası Todos Santos'un da dahil olduğu bölgede kasırga uyarısının yürürlükte olduğunu aktardı. Açıklamada, "Kasırganın ayrıca Baja California'nın yakınından veya hemen batısından geçeceği tahmin ediliyor. Kasırga uyarısı bulunan bölgede, bu gece başlayıp Perşembe gününe kadar devam edecek kasırga koşulları bekleniyor" denildi. Todos Santos'un kuzeyinden Cabo San Lazaro'ya kadar Baja California'nın batı kıyısı için de tropikal bir fırtına uyarısı yürürlükte.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalara rağmen bölgede en az 15 bin turistin bulunduğu bildirildi.

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Son Dakika: - Genevieve Kasırgası Meksika kıyılarına ulaştı: 2 ölü

Kaynak: İHA

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