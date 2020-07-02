Son dakika! Genç Partinin 5'inci Olağan Büyük Kongresi gerçekleşti
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Son dakika! Genç Partinin 5'inci Olağan Büyük Kongresi gerçekleşti

Son dakika politika haberi: Genç Parti'nin Genel Başkanlığına Hakan Uzan seçildi.

02.07.2020 21:21 | Son Güncelleme: 02.07.2020 21:45

Genç Parti'nin Genel Başkanlığına Hakan Uzan seçildi.

Mart ayında yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen Genç Parti 5'inci Olağan Büyük Kongresi Başkentte yapıldı.

Kovid-19 dolayısıyla tüm parti delegelerinin katılmadığı kongrede mevcut delegelerin oyunu alana Hakan Uzan Genç Partinin yeni Genel Başkanı oldu.

Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye, bazı siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra yurt dışında bulunan kurucu Genel Başkan Cem Uzan da video konferans yoluyla katıldı.

Genç Partinin Türkiye'deki tüm il ve ilçe kongrelerini yaptığını ve seçimlere katılacağını belirten Uzan, bu durumun hem Genç Partililerin hem de Genç Partiyi destekleyen vatandaşların hakkı olduğunu söyledi.

Uzan, Genç Partinin seçimlere yeni bir genel başkanla gideceğini bildirerek, "Benimle aynı düşünceleri paylaşan hayatta en çok güvendiğim kişi Genç Partinin yeni genel başkanı olarak sevgili Hakan Uzan'ı takdim ediyorum." dedi.

Genç Partinin "Sen, Ben, Biz Hepimiz Türkiye'yiz" sloganıyla delegeleri selamlayan yeni Hakan Uzan ise Türkiye Cumhuriyeti'ni hiçbir gücün yıkamayacağını belirtti. Hakan Uzan, abisi Cem Uzan'ın bu görev bilinciyle Genç Partiyi kurduğunu söyledi.

Cem Uzan, Genç Parti Yönetim Kurulunca Onursal Genel Başkanlığa seçildi.

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Son dakika! Genç Partinin 5'inci Olağan Büyük Kongresi gerçekleşti

Kaynak: AA

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