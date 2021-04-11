Son dakika haberleri... Genç hemşirenin babası, kızının cenazesini görmeye dayanamadı..Baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Genç hemşirenin babası, kızının cenazesini görmeye dayanamadı..Baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı

İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Genç hemşirenin babası, kızının cenazesini görmeye dayanamadı..Baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Genç hemşirenin babası, kızının cenazesini görmeye dayanamadı.

Genç hemşirenin babası, kızının cenazesini görmeye dayanamadı..Baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı

Otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçan hemşirenin cenazesinde gözyaşları sel oldu

KOCAELİ - Karaman'ın Ermenek ilçesinde kullandığı otomobilin yaklaşık 30 metrelik istinat duvarından evin bahçesine düşmesi sonucu yaşamını yitiren hemşire Seycan Alan, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi. Genç hemşirenin ailesi sinir krizi geçirirken, babası ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 9 Nisan Cuma günü saat 16.00 sıralarında Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Seycan Alan (26), mesai bitimi işten evine gitmek için 41 GP 401 plakalı otomobiline binerek yola çıktı. Genç hemşirenin kullandığı otomobil stabilize yolda seyrederken biranda zikzak çizmeye başladı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Daha sonra kontrolden çıkan otomobil biranda 30 metre derinlikteki istinat duvarından evin bahçesine uçtu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinde ağır yaralı olarak çıkarılan genç hemşire, olay yerine sevk edilen ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Seycan Alan, yolda kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden genç hemşirenin Ramazan Bayramı'ndan sonra düğününün olacağı öğrenildi. Genç hemşirenin cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Gölcük ilçesine getirildi. Baba evine helallik için getirilen Alan'ın cenazesini gören aile gözyaşlarını tutamadı. Ayakta zor kalarak yere yığılan acılı baba hastaneye kaldırıldı. Alan'ın cenazesi ise kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığına defnedildi.

Son dakika haberleri... Genç hemşirenin babası, kızının cenazesini görmeye dayanamadı..Baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı
Son dakika haberleri... Genç hemşirenin babası, kızının cenazesini görmeye dayanamadı..Baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı
Son dakika haberleri... Genç hemşirenin babası, kızının cenazesini görmeye dayanamadı..Baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı
Son dakika haberleri... Genç hemşirenin babası, kızının cenazesini görmeye dayanamadı..Baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı
Son dakika haberleri... Genç hemşirenin babası, kızının cenazesini görmeye dayanamadı..Baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı
Son dakika haberleri... Genç hemşirenin babası, kızının cenazesini görmeye dayanamadı..Baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı
Son dakika haberleri... Genç hemşirenin babası, kızının cenazesini görmeye dayanamadı..Baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı
Son dakika haberleri... Genç hemşirenin babası, kızının cenazesini görmeye dayanamadı..Baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı
Son dakika haberleri... Genç hemşirenin babası, kızının cenazesini görmeye dayanamadı..Baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı
Son dakika haberleri... Genç hemşirenin babası, kızının cenazesini görmeye dayanamadı..Baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı
Son dakika haberleri... Genç hemşirenin babası, kızının cenazesini görmeye dayanamadı..Baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Burcu Biricik Canan Ergüder Demet Özdemir
Spor Diego Mesut Özil Necip Uysal Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Genç hemşirenin babası, kızının cenazesini görmeye dayanamadı..Baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 15:28:13. #1.16#
title