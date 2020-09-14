Son Dakika: Gelinlerini, sopa ve kürekle döverek öldüren baba ile oğulları tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Gelinlerini, sopa ve kürekle döverek öldüren baba ile oğulları tutuklandı

Son dakika haberi... BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, miras kalan bahçenin kullanımı nedeniyle çıkan kavgada gelinleri Çiğdem Dönmez'i (33) sopa ve kürekle döverek öldüren Bahri Dönmez (50) ile oğulları Ali Dönmez (25) ve Aykut Dönmez (22), tutuklandı.

Son Dakika: Gelinlerini, sopa ve kürekle döverek öldüren baba ile oğulları tutuklandı
14.09.2020 09:39 | Son Güncelleme: 14.09.2020 09:43
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, miras kalan bahçenin kullanımı nedeniyle çıkan kavgada gelinleri Çiğdem Dönmez'i (33) sopa ve kürekle döverek öldüren Bahri Dönmez (50) ile oğulları Ali Dönmez (25) ve Aykut Dönmez (22), tutuklandı. 

Burhaniye ilçesi Hacıbozlar Mahallesi'nde baba Bahri Dönmez, miras kalan bahçeyi, kullanımı nedeniyle aralarında sürekli anlaşmazlık yaşayan oğulları Ramazan Dönmez, Ali Dönmez ve Aykut Dönmez arasında bölüştürdü. Önceki sabah köye kadastro görevlisi getirten baba, oğulları arasında bölüştürülen bahçeye kazıklar çaktırarak, işaret koydurttu.

Daha önce de sık sık aralarında bahçe yüzünden anlaşmazlık yaşayan kardeşlerden Ramazan Dönmez'in eşi Çiğdem Dönmez, iddiaya göre, akşam saatlerinde çakılan kazıkları çıkardı. Bir süre sonra kazıkların çıkarıldığını gören baba Bahri Dönmez ile oğulları Ali Dönmez ve Aykut Dönmez, kardeşleri Ramazan Dönmez ile kavga etmeye başladı. Eşinin kavga ettiğini görüp, ayırmak için müdahale eden Çiğdem Dönmez, kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından kürek ve sopayla dövülerek öldürüldü. Ramazan Dönmez ise yaralandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Bahri Dönmez ile oğulları Ali -Aykut Dönmez, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Gelin Çiğdem Dönmez'in cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde toprağa verildi. 

- Burhaniye

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mesut Barzani Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Sezen Aksu Deniz Seki Tuna Kiremitçi
Spor Jose Sosa Gökhan Töre Fatih Terim Malcolm Thomas Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Çocuk Milli Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Son Dakika: Gelinlerini, sopa ve kürekle döverek öldüren baba ile oğulları tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 09:53:29. #1.15#
title