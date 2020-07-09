Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı bölgesinde patlama: 2 askerimiz şehit düştü Son dakika: Geçtiğimiz hafta Hendek ilçesinde büyük bir patlama meydana gelen Sakarya'da şimdi de Taşkısığı bölgesinde patlama oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Bölgede yaralıların olduğu tahmin ediliyor. Sakarya Belediye Başkanı "Patlamada 2 askerimiz şehit düştü, 8 yaralımız var" dedi.

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamamış malzemeleri kontrollü imhaya götüren kamyonda patlama oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 jandarma yaralandı. Adapazarı'nda Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 2 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ, 2'Sİ AĞIR 8 YARALI Patlamanın ardından yapılan ilk açıklamada 5'i jandarma personeli olmak üzere 6 kişi yaralandığı duyurulmuştu. Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "2 şehidimiz var" dedi. Yüce ayrıca 8 kişinin de yaralandığını ve 8 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Sakarya il merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Taşkısığı bölgesinde meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye jandarma ekipleri sağlık ekipleri dışında kimse alınmıyor. AFAD VE UMKE EKİPLERİ OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ Patlamanın ardından bölgeye, sağlık, itfaiye, güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi Olayın yaşandığı bölgede çok sayıda taş ocağı, askeri kışla ve kuzey marmara otoyolu şantiyesi bulunuyor.