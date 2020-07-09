Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı bölgesinde patlama: 2 askerimiz şehit düştü
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Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı bölgesinde patlama: 2 askerimiz şehit düştü

Son dakika: Geçtiğimiz hafta Hendek ilçesinde büyük bir patlama meydana gelen Sakarya'da şimdi de Taşkısığı bölgesinde patlama oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Bölgede yaralıların olduğu tahmin ediliyor. Sakarya Belediye Başkanı "Patlamada 2 askerimiz şehit düştü, 8 yaralımız var" dedi.

09.07.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:51

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamamış malzemeleri kontrollü imhaya götüren kamyonda patlama oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 jandarma yaralandı.

Adapazarı'nda Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ, 2'Sİ AĞIR 8 YARALI

Patlamanın ardından yapılan ilk açıklamada 5'i jandarma personeli olmak üzere 6 kişi yaralandığı duyurulmuştu. Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "2 şehidimiz var" dedi. Yüce ayrıca 8 kişinin de yaralandığını ve 8 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Sakarya il merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Taşkısığı bölgesinde meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye jandarma ekipleri sağlık ekipleri dışında kimse alınmıyor.

Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı bölgesinde patlama: 2 askerimiz şehit düştü

AFAD VE UMKE EKİPLERİ OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

Patlamanın ardından bölgeye, sağlık, itfaiye, güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi

Olayın yaşandığı bölgede çok sayıda taş ocağı, askeri kışla ve kuzey marmara otoyolu şantiyesi bulunuyor.

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NE OLMUŞTU?

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde, yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı bölgesinde patlama: 2 askerimiz şehit düştü
Haber Yorumları (8)
BİLENKİŞİ: neden patlayıcı uzmanları yapmıyor bu işide jandarmaya veriyorlar . yazık değilmi o insanlara . . . . çok bilmekten oluyor hep bu işler . . milletimizin başı sağolsun. . Şehitlerimize Allah rahmet eylesin
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ŞEYHMUZ: Ahbe kardesim. İmha icin niye tasiyonuz. Zaten orasi harabe olmus. Yap iste imhani oldugu yerde.
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EBUBEKİR SÜKSAN: Allah ım sen affedicisin affetmeyi seversin Neolur bizleri de affet Bu bela ve musibetli başımızdan kaldır Amiin
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