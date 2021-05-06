Son dakika haberleri! Gaziosmanpaşa'da çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri düşerek yaralandı
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Son dakika haberleri! Gaziosmanpaşa'da çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri düşerek yaralandı

Son dakika haberleri! Gaziosmanpaşa'da çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri düşerek yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... GAZİOSMANPAŞA'DA, 3 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangına müdahale ederken dengesini kaybederek düşen itfaiye eri Hasan Demirci yaralandı.

GAZİOSMANPAŞA'DA, 3 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangına müdahale ederken dengesini kaybederek düşen itfaiye eri Hasan Demirci yaralandı. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın kısa sürede söndürüldü. 

Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı Mahallesi Derya Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binanın çatısında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinden Hasan Demirci yangına müdahale ederken, dengesini kaybederek düştü. Bacağından yaralanan Değirmenci olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın ise ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alındı. 


- İstanbul
Son dakika haberleri! Gaziosmanpaşa'da çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri düşerek yaralandı
Son dakika haberleri! Gaziosmanpaşa'da çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri düşerek yaralandı
Son dakika haberleri! Gaziosmanpaşa'da çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri düşerek yaralandı
Son dakika haberleri! Gaziosmanpaşa'da çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri düşerek yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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