Son dakika! Gaziantepli halıcılardan, halı tasarımı bölümünü seçen yetenekli öğrencilere burs imkanı
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Son dakika! Gaziantepli halıcılardan, halı tasarımı bölümünü seçen yetenekli öğrencilere burs imkanı

Son dakika! Gaziantepli halıcılardan, halı tasarımı bölümünü seçen yetenekli öğrencilere burs imkanı
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Gaziantep'teki halı üreticileri, Gaziantep Üniversitesi bünyesindeki Halı Tasarımı Anasanat Dalı'nı seçen ve yetenek sınavında başarılı olan 20 öğrenciye asgari ücretin yarısı kadar burs imkanı sağlayacak.

Gaziantep'teki halı üreticileri, Gaziantep Üniversitesi bünyesindeki Halı Tasarımı Anasanat Dalı'nı seçen ve yetenek sınavında başarılı olan 20 öğrenciye asgari ücretin yarısı kadar burs imkanı sağlayacak.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, halı sektörünün gelişmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Bu anlamda Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile protokol imzaladıklarını ve Üniversite bünyesinde bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek Halı Tasarımı Anasanat Dalı kurulduğunu anlatan Kaplan, sektörün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmek için uğraştıklarını kaydetti.

Söz konusu bölüme yerleşerek yetenek sınavında başarılı 20 öğrenciye asgari ücretin yarısı kadar burs sağlayacaklarını belirten Kaplan, "Programa özel yetenek sınavıyla öğrenci alınacak olup, sınava katılabilmek için 16-20 Ağustos tarihlerinde ön kayıt yaptırılması gerekmektedir. 24 Ağustos'ta 1. aşama canlı modelden desen sınavı, 25 Ağustos'ta 2. aşama özgün tasarım sınavı yapılacak. Sınavda başarılı olan ilk 20 öğrenciye asgari ücretin yüzde 50'si oranında burs verilecektir. Yetenekli gençlerimizi sektörümüzde görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Gaziantepli halıcılardan, halı tasarımı bölümünü seçen yetenekli öğrencilere burs imkanı
Son dakika! Gaziantepli halıcılardan, halı tasarımı bölümünü seçen yetenekli öğrencilere burs imkanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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