Son dakika... Gaziantep'ten, Suriye'ye 4 TIR yardım gönderildi

GAZİANTEP'ten Suriye'deki savaş mağdurlarına 4 TIR yardım malzemesi gönderildi.

İl Müftülüğü'nce 'Bir aradayız, kardeşlerimizin yanındayız' sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için 4 TIR yardım malzemesi toplandı. Hayırseverlerin katkılarıyla toplanan insani yardımları taşıyan tırların yola çıkışı dolayısıyla düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül de katıldı.Törende konuşan İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, savaş mağduru sivillere sürekli yardımlar yapıldığını ifade etti. Suriyeli sivillerin zor şartlar altında hayata tutunmaya çalıştığını ifade eden Hazırlar, "İç çatışmalar nedeniyle yoğun bir göç alan ve sağlıklı bir barınak imkanı bulamayan kardeşlerimiz zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor. Geçtiğimiz Cuma günü Gaziantep il ve ilçe müftülükleri olarak "Bir aradayız kardeşlerimizin yanındayız" adı altında il genelinde bir yardım kampanyası başlattık. Gaziantepli hemşehrilerimiz bu yardım çağrımıza sahip çıktı. Çok kısa bir süre içerisinde bu acil yardım tırlarını hazırlamış olduk" dedi.

Suriye'nin Azez ve İdlib bölgesindeki kamplarda yaşamını sürdüren savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere toplanan ve tırlara yüklenen un, temel gıda, temizlik, hijyen malzemeleri ile giysi ve ayakkabı gibi yardımların yer aldığı tırlar dualarla uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ