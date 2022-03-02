Son dakika: Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 13 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 13 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 13 tutuklama

Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'te, polisin hırsızlık olaylarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 13'ü, mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polisin hırsızlık olaylarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 13'ü, mahkemece tutuklandı.

Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Farklı tarihlerde 16 hırsızlık olayını gerçekleştiren 19 şüpheli, operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 tabanca, 58 mermi ve çalıntı malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; 6'sı ise serbest bırakıldı.


Son dakika: Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 13 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Şahinbey Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title