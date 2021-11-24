Son Dakika | Gaziantep'te okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 19 kişi yaralandı.

Taşımalı eğitim kapsamında kırsal mahallelerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan Mikail Kalli'nin kullandığı 46 NA 914 plakalı minibüs, İslahiye- Nurdağı Çevreyolu Biber Anıtı kavşağında Ali Öztürk yönetimindeki 41 AEM 225 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan okul servisindeki 14 öğrencinin de aralarında bulundu 19 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.