Son Dakika | Gaziantep'te iki "pitbull"un saldırdığı çocuk Antalya'ya sevk edildi - Haberler
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Son Dakika | Gaziantep'te iki "pitbull"un saldırdığı çocuk Antalya'ya sevk edildi

Son Dakika | Gaziantep'te iki
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi Antalya'da devam edecek.

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi Antalya'da devam edecek.

Gaziantep'te tedavisinin sürdüğü özel hastaneden ambulansla Gaziantep Havalimanı'na getirilen küçük Asiye, Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle helikopter ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

Çocuğun sevki sırasında hastanede bulunan Adalet Bakanı Adulhamit Gül ile Vali Davut Gül, çocuğu uğurladı.

Olay

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Son Dakika | Gaziantep'te iki pitbull un saldırdığı çocuk Antalya'ya sevk edildi

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AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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