Gaziantep'te huzur operasyonu: 33 tutuklama
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Gaziantep'te huzur operasyonu: 33 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te huzur operasyonu: 33 tutuklama Gaziantep'te huzur operasyonu yapıldı.

Gaziantep'te huzur operasyonu: 33 tutuklama

GAZİANTEP - Gaziantep'te huzur operasyonu yapıldı. Çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde huzur operasyonu yapıldı. Operasyonda, 986 gram bonzai, 535 gram metamfetamin, 162 gram esrar, 94 gram eroin, 574 kök hint keneviri, 28 adet uyuşturucu hap, 5 adet hassas terazi, 33 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca 461 şüpheli hakkında işlem yapılırken 33 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te huzur operasyonu: 33 tutuklama
Gaziantep'te huzur operasyonu: 33 tutuklama
Gaziantep'te huzur operasyonu: 33 tutuklama
Gaziantep'te huzur operasyonu: 33 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Polat

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