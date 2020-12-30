GAZİANTEP - Fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
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GAZİANTEP - Fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

30.12.2020 19:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:59

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen 2 şüpheli ile fuhuş yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen 2 şüpheli ile fuhuş yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin eden 2 şüpheli ile fuhuş yapan 2 kadını yakaladı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 6 cep telefonu, 4 sim kart, hard disk, tablet, bir miktar para ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fuhuş yapan 2 yabancı uyruklu kadın işlemler için ilgili birime teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

GAZİANTEP - Fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
GAZİANTEP - Fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
GAZİANTEP - Fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
GAZİANTEP - Fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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