Son dakika: Garnizon Komutanından emniyet müdürüne ziyaret

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Türk Polis Teşkilatının 176'ıncı yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i ziyaret etti.