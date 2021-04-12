Son dakika: Garnizon Komutanından emniyet müdürüne ziyaret
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Son dakika: Garnizon Komutanından emniyet müdürüne ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Garnizon Komutanından emniyet müdürüne ziyaret

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Türk Polis Teşkilatının 176'ıncı yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i ziyaret etti.

Gaziantep Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Türk Polis Teşkilatının 176'ıncı yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176'ıncı Yıl dönümü dolayıyla Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i makamında ziyaret etti. Zeybek de, komutanlara ikramda bulunarak, ziyaret ve kutlama için teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 17:21:20. #1.14#
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