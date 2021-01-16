Son dakika: Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye karşı yeni soruşturma
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Son dakika: Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye karşı yeni soruşturma

16.01.2021 09:56 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:00
Son dakika: Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye karşı yeni soruşturma

Son dakika haber: Fransa'nın Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, bir Rus şirketinin çıkarları doğrultusunda lobi çalışmalarında bulunmakla suçlanan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında ön soruşturma başlattığını açıkladı.

Fransa'nın Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, bir Rus şirketinin çıkarları doğrultusunda lobi çalışmalarında bulunmakla suçlanan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında ön soruşturma başlattığını açıkladı.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy,  yolsuzluktan davası kapsamında 4 yıl  hapse mahkum edilirken, Ulusal Mali Suçlar Savcılığı Sarkozy için ön soruşturma başlattığını duyurdu. Bir Rus şirketinin çıkarları doğrultusunda lobi çalışmalarında bulunmakla suçlanan  Sarkozy'nin  2012'de seçimleri kaybettikten sonra tekrar avukatlığa döndüğü sırada, Rusya'da yaptığı iddia edilen danışmanlık faaliyetiyle ilgili olduğu ifade edildi.

RUSYA'DAN PARA TRANSFERİ 

Fransız medyasına göre, Sarkozy 2019'da Rusya'da, Fransız şirketi Axa'nın ortağı olduğu 'RESO' sigorta şirketiyle sözleşme imzaladı. Birkaç yıllığına yapılan sözleşmenin maliyetinin 3 milyon Euro olduğu ifade edilirken Sarkozy'nin hesabına geçen yıl Rusya'dan 500 bin Euro para transfer edildiği öne sürüldü. Fransız medyasının haberinde, "Soruşturma, eski devlet liderinin tamamen yasal olan danışmanlık faaliyetini mi yürüttüğü yoksa Rus oligarklar adına potansiyel suç olan lobi faaliyetlerine katıldığını belirlemeye çalışıyor" ifadelerine yer verildi. Dosyanın, geçen yaz aylarında, Tracfin mali istihbarattan bilgi alındıktan sonra açıldığını kaydetti. Savcılık, Aralık ayında Sarkozy'nin, yolsuzluk davası kapsamında ikisi şartlı olmak üzere 4 yıl hapse mahkum edilmesini talep etmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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