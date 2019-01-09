Son Dakika! Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu

Fransa'nın doğu bölgesi Jura'da Mirage 2000 tipi savaş uçağının radardan kaybolduğu açıklandı.

UÇAKTA 2 KİŞİNİN BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Doubs Valiliği'nden yapılan açıklamada, Nancy-Ochey askeri havalanından kalkan ve 2 kişinin bulunduğu uçaktan yerel saat ile 11.00'den bu yana sinyal alınamadığı belirtildi.

Uçağın düşmüş olması ihtimaline karşı Fransız emniyet güçleri dağlık bölgede arama kurtarma operasyonu başlattı.