Son Dakika! Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu

Son Dakika! Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu

Son dakika! Fransa'nın doğu bölgesi Jura'da Mirage 2000 tipi savaş uçağının radardan kaybolduğu açıklandı.

Son Dakika! Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu

Fransa'nın doğu bölgesi Jura'da Mirage 2000 tipi savaş uçağının radardan kaybolduğu açıklandı.

UÇAKTA 2 KİŞİNİN BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Doubs Valiliği'nden yapılan açıklamada, Nancy-Ochey askeri havalanından kalkan ve 2 kişinin bulunduğu uçaktan yerel saat ile 11.00'den bu yana sinyal alınamadığı belirtildi.

Uçağın düşmüş olması ihtimaline karşı Fransız emniyet güçleri dağlık bölgede arama kurtarma operasyonu başlattı.

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