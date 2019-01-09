Son Dakika! Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu
Son dakika! Fransa'nın doğu bölgesi Jura'da Mirage 2000 tipi savaş uçağının radardan kaybolduğu açıklandı.
Fransa'nın doğu bölgesi Jura'da Mirage 2000 tipi savaş uçağının radardan kaybolduğu açıklandı.
UÇAKTA 2 KİŞİNİN BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ
Doubs Valiliği'nden yapılan açıklamada, Nancy-Ochey askeri havalanından kalkan ve 2 kişinin bulunduğu uçaktan yerel saat ile 11.00'den bu yana sinyal alınamadığı belirtildi.
Uçağın düşmüş olması ihtimaline karşı Fransız emniyet güçleri dağlık bölgede arama kurtarma operasyonu başlattı.