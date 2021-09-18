Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Hitler'e benzetildiği afişi asana 10 bin avro ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Hitler'e benzetildiği afişi asana 10 bin avro ceza

AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Hitler'e benzetildiği afişi asana 10 bin avro ceza

Son dakika haber... Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Adolf Hitler'e benzetildiği afişleri asan Michel-Ange Flori'ye 10 bin avro para cezası verildi.

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Adolf Hitler'e benzetildiği afişleri asan Michel-Ange Flori'ye 10 bin avro para cezası verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın suç duyurusu üzerine güneydeki Toulon kentindeki mahkemede görülen davada, 62 yaşındaki Flori'ye savcı "bariz şekilde zarar verme arzusu" suçlamasını yöneltti.

Mahkeme Flori'yi Cumhurbaşkanı'na alenen hakaretten 10 bin avro para cezasına çarptırdı.

Flori'nin avukatı Beranger Tourne kararı temyize götüreceklerini belirtti.

Flori ise karara tepkisini "Cumhurbaşkanı şahsı mevzubahis olduğu durumlar hariç, ifade özgürlüğünü savunmada çok hızlı" ifadeleriyle gösterdi.

Sosyal medyadan kendisini "Herkes duvara yazıyordu ben afişe aktardım." şeklinde savunan Flori, karikatürle ifade tarzının eskiden beri süregeldiğini belirtti.

Macron Hitler'e benzetilmişti

Fransa'da Macron'nun bazı meslek gruplarına yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) zorunlu aşı politikasını ve sağlık ruhsatı uygulamasını yürürlüğe konulmasının ardından tepki toplamıştı.

Michel-Ange Flori, 19 Temmuz'da Toulon ve Seyne-sur-Mer kentlerinde yol üzerinde yer alan reklam panolarına Cumhurbaşkanı Macron'un Hitler'e benzetildiği ve üzerinde "İtaat et, aşı ol!" sloganının yer aldığı afişler asmıştı.

Macron, avukatları aracılığı ile afişlerin sahibi Flori hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olmayı kanıtlamayı gerektiriyor.

Uygulama kapsamında ayrıca bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluğu getirildi.

Fransa genelinde uygulama, haftalardır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto ediliyordu.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Cezayir'in eski Cumhurbaşkanı Buteflika vefat etti

Son dakika haberi! Cezayir'in eski Cumhurbaşkanı Buteflika vefat etti

 Fransa denizaltı projesinin iptali nedeniyle ABD ve Avustralya Büyükelçilerini geri çağırdı

Fransa denizaltı projesinin iptali nedeniyle ABD ve Avustralya Büyükelçilerini geri çağırdı

 Fransa, Avustralya'nın kendisiyle denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı.

Fransa, Avustralya'nın kendisiyle denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Gökhan Çıra
Spor Marcao Okan Buruk Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Ali İhsan Su Yemek Tarifleri Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Hitler'e benzetildiği afişi asana 10 bin avro ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 12:35:39. #1.17#