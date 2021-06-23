Fırtına duvarı yıktı, yaşlı kadın hayatını kaybetti

- Fırtına duvarı yıktı, yaşlı kadın hayatını kaybetti Çeşmeden su doldururken hayatını kaybetti Aydın'ın Kuyucak ilçesinde iki metre yüksekliğindeki duvarın yanındaki çeşmeden su dolduran yaşlı kadın, fırtınanın duvarı yıkması sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

- Fırtına duvarı yıktı, yaşlı kadın hayatını kaybetti

Çeşmeden su doldururken hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde iki metre yüksekliğindeki duvarın yanındaki çeşmeden su dolduran yaşlı kadın, fırtınanın duvarı yıkması sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Horsunlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde kısa süreli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları ile ağaçlar zarar gördü. Fırtına sırasında yaklaşık 30 metre uzunluğunda iki metre yüksekliğindeki boş bir arazinin yanındaki duvar yıkıldı. O esnada çeşmeden su dolduran Fatma Ayaydın isimli yaşlı kadın fırtına nedeniyle yıkılan duvarın altında kaldı. Yapılan ihbar ile bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"Ecel su doldururken yakaladı"

Hayatını kaybeden yaşlı kadının yakınlarından Gülşen Kepenekli, Fatma Ayaydın'ın su doldurmak için duvarın yanındaki çeşmeye geldiğini, tam su doldurduğu esnada fırtına nedeniyle yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir