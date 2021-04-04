Son dakika... Fındık bahçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü
Son dakika gündem haberine göre ORDU'nun Ünye ilçesinde, kontrolden çıkıp, fındık bahçesine devrilen traktörün altında kalan sürücü Nurettin Taş (63), hayatını kaybetti.
ORDU'nun Ünye ilçesinde, kontrolden çıkıp, fındık bahçesine devrilen traktörün altında kalan sürücü Nurettin Taş (63), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Hanyanı Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinde fındık kökü sökmek isteyen Nurettin Taş (63), kullandığı traktörün devrilmesiyle altına kaldı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk babası Nurettin Taş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı