Film sahnesi değil, sokak ortasında kız yüzünden çatışma
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Film sahnesi değil, sokak ortasında kız yüzünden çatışma

07.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:01

Osmaniye'de kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki kişi birbirlerine kurşun yağdırdı.

Osmaniye'de kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki kişi birbirlerine kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 23 Ocak günü saat 14.00 sıralarında Fakıuşağı Mahallesinde meydana geldi. H.S.D. ve H.Ç. isimli şahıslar arasında daha önceden kız meselesi yüzünden husumet bulunuyordu. H.Ç. isimli şahıs, H.S.D.'ye bir sitenin girişinde pusu kurdu. Apartmanın kapısından çıkan H.S.D.'ye kurşun yağdırmaya başlayan H.Ç., aynı şekilde karşılık gördü. Dakikalarca birbirlerine kurşun yağdıran şahıslar daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yaşanılan silahlı çatışmada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerasından teşhis ettikleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yerleri belirlenen şahıslar düzenlenen ayrı operasyonlarla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.S.D. serbest bırakılırken H.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

-İHA-

Film sahnesi değil, sokak ortasında kız yüzünden çatışma
Film sahnesi değil, sokak ortasında kız yüzünden çatışma
Film sahnesi değil, sokak ortasında kız yüzünden çatışma
Film sahnesi değil, sokak ortasında kız yüzünden çatışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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