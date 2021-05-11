Son dakika! Filistin Sağlık Bakanı Keyle: "Masum insanları hedef almak ve tedavi almalarını engellemek çifte suçtur"
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Son dakika! Filistin Sağlık Bakanı Keyle: "Masum insanları hedef almak ve tedavi almalarını engellemek çifte suçtur"

Son dakika! Filistin Sağlık Bakanı Keyle: 'Masum insanları hedef almak ve tedavi almalarını engellemek çifte suçtur'
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki "Endonezya Hastanesi"nin çevresini hedef almasını, masum insanları hedef alıp onların tedavi almasını engellemesini "çifte suç" olarak niteledi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki "Endonezya Hastanesi"nin çevresini hedef almasını, masum insanları hedef alıp onların tedavi almasını engellemesini "çifte suç" olarak niteledi.

Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası hukukun, sağlık personelini, tedavi merkezlerini ve hastanelerin hedef alınmasını yasakladığını aktardı.

İsrail'i uluslararası hukuka saygı göstermeye ve çocuk ve sivilleri öldürmeye son vermeye zorlamak için acil uluslararası müdahale çağrısında bulunan Keyle, "İsrail, Endonezya Hastanesi'nin çevresini kasten bombaladı. Hastaneye zarar vermek, masum insanları hedef almak ve daha sonra tedavi almalarını engellemek çifte suçtur." ifadelerini kullandı.

İsrail savaş uçakları bugün Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin çevresine bir saldırı düzenleyerek hastanede hasara yol açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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