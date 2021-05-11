Son dakika! Filistin Sağlık Bakanı Keyle: "Masum insanları hedef almak ve tedavi almalarını engellemek çifte suçtur"

Son dakika haberlerine göre Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki "Endonezya Hastanesi"nin çevresini hedef almasını, masum insanları hedef alıp onların tedavi almasını engellemesini "çifte suç" olarak niteledi.