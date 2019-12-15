: Son dakika: Bir ülke şokta! 6,8 büyüklüğünde depremle sallandılar

15.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:53

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu Filipinler'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu Filipinler'de merkez üssü Davao kentinin 56 km güneybatısı olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yerel saatle 14.11'de meydana gelen deprem yerin 28 km altında oluştu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.

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