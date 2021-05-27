Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakayı ele verdi
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Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakayı ele verdi

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Son dakika! FETÖ'nün emniyet mahrem imamı N.Ç. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Milli Eğitim Bakanlığınca görevinden ihraç edilen Soner kod adlı firari N.Ç.'nin yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı ve sürekli kılık değiştirdiği ortaya çıktı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele için kurulan özel ekibin çalışmasında 2017 yılından bu yana Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme Suçundan aranma kaydı bulunan Soner kod adlı emniyet mahrem imamı olan N.Ç.'nin Ankara Etimesgut ilçesinde gaybubet evinde saklandığı belirledi. Harekete geçen özel ekip, operasyonla N.Ç'yi gözaltına aldı.

4 YILDIR ARANIYORDU

4 yıldır firari olan N.Ç.'nin yakalanmamak için kılık değiştirdiği, kayıtsız bir evde saklandığı ve başkasının üzerine kayıtlı olan bir araç kullandığını tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığından ihraç olan N.Ç.'nin Bylock kullanıcısı olduğu ve örgütsel mesajlaşmalar yaptığı ortaya çıktı.

SAHTE KİMLİK KULLANMIŞ

Şüphelinin aynı zamanda yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı, polis uygulamalarında bu şekilde yakalanmamayı başardığı anlaşıldı. Firari FETÖ'cü N.Ç.'nin yakalandığı sırada yine başkasına ait kimlik numarasını söyleyerek polislerden kurtulmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakayı ele verdi
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FETÖ/PDY'nin 'Emniyet mahrem imamı' N.Ç, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
FETÖ/PDY'nin "Emniyet mahrem imamı" N.Ç, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Haber Yorumları (1)
SERDAR TURGUT : Daha Türkiye’deki adamı 4 yıldır zor bulmuşlar!
Cevap Yaz 7 13 Yayından Kaldır
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