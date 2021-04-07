Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar

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Son dakika! FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça ve darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer'e, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

DARBECİ KOMUTANLARA VERİLEN CEZALAR

Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer'e, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, TRT binasını işgal eden eski albay Muhammet Tanju Poshor da 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz'da eski başyaver Ali Yazıcı ile Ankara'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Marmaris'e gitmek için yola çıktığı belirtilen eski yarbay Emin Güven'e , 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası ile 'Cumhurbaşkanına suikaste yardım' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davanın kritik isimlerinden biri olan eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı kurmay albay Muhsin Kutsi Barış'a 30 yıl hapis cezası verildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin emniyetinden sorumlu Köşk Muhafız Komando Birliği'nin komutanı eski binbaşı Osman Koltarla müebbet hapis cezası aldı.

İDDİANAMEDE 512 SANIK YER ALDI

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, darbe girişiminin ardından Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 512 sanık yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü ile TRT çalışanı 65 kişinin müşteki olarak bulunduğu iddianamede, eski Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cumhurbaşkanına suikast", "askeri komutanlıkların gasbı", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.