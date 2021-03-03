Son dakika! FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" davasında tutuksuz yargılanırken ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan "FETÖ'nün emniyet mahrem imamları"...
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Son dakika! FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" davasında tutuksuz yargılanırken ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan "FETÖ'nün emniyet mahrem imamları"...

03.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:32
Son dakika! FETÖ'nün

Son dakika haberlerine göre FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" davasında tutuksuz yargılanırken ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan "FETÖ'nün emniyet mahrem imamları" Bilal İrice, Ahmet Kılınçarslan, Musa Metin ve Sebahattin Kaplan hakkında tutuklama kararı verildi.

FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" davasında tutuksuz yargılanırken ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan "FETÖ'nün emniyet mahrem imamları" Bilal İrice, Ahmet Kılınçarslan, Musa Metin ve Sebahattin Kaplan hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Can

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