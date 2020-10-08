Son dakika... FETÖ firarisi emniyet müdürleri tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... FETÖ firarisi emniyet müdürleri tutuklandı

08.10.2020 23:13 | Son Güncelleme: 08.10.2020 23:16
Son dakika... FETÖ firarisi emniyet müdürleri tutuklandı

Son dakika haber... Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları hücre evinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner tutuklandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları hücre evinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'de üst düzey konumda olan ve firari olarak aranan eski emniyet mensuplarının örgütün "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiğini tespit etti.

Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulduğu belirtilen, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullanan ve birçok dosyadan arama kayıtları bulunan 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne Emniyet Müdürlüğü yapan Cemil Ceylan ile 2011-2014 yılları arasında Artvin Emniyet Müdürlüğü yapan Hüsrev Salmaner, Etimesgut ilçesindeki hücre evinde yakalandı.

Şüphelilerin, yakalandıkları yüksek güvenlikli rezidans binasındaki daireyi örgütsel hizmetlerde ve örgütsel kararlar alınması gibi işlemlerde kullandıkları, mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmadıkları ve dışarı çıktıklarında da kılık, kıyafet ve eşkallerini değiştirerek tanınmamaya çalıştıkları tespit edildi.

Firari FETÖ mensuplarının, ayrıca hücre evinin deşifre olmaması için aileleri ve örgüt mensuplarıyla görüşmelerde, kiraladıkları eve yakın konumda olan başka bir daireyi kullandıkları belirlendi.

Şüphelilerin iki adresine yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

İki eski emniyet müdürü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine gönderildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Muharrem İnce Erkan Kandemir Emmanuel Macron
Magazin Cem Özer Hazal Kaya Özgü Namal Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Roland Garros Malcolm Thomas Steven Gerrard
Daha Fazla Türk Milli Avrupa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... FETÖ firarisi emniyet müdürleri tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 23:19:29. #1.14#
title