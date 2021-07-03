Son Dakika | Fethiye'de tur teknesi battı; 1 çocuk öldü
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Son Dakika | Fethiye'de tur teknesi battı; 1 çocuk öldü

Son Dakika | Fethiye'de tur teknesi battı; 1 çocuk öldü
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ACI HABER GELDİMuğla'nın Fethiye ilçesinde kıyıya 15 metre kala batan teknede boğulma tehlikesi geçiren ve Fethiye'deki özel hastaneye kaldırıldıktan sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ACI HABER GELDİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kıyıya 15 metre kala batan teknede boğulma tehlikesi geçiren ve Fethiye'deki özel hastaneye kaldırıldıktan sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren diğer yaralılar anne Narin Yılmaz ve Ravza Yılmaz'ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Cavit AKGÜN/MUĞLA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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