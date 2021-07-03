Son Dakika | Fethiye'de tur teknesi battı; 1 çocuk öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre ACI HABER GELDİMuğla'nın Fethiye ilçesinde kıyıya 15 metre kala batan teknede boğulma tehlikesi geçiren ve Fethiye'deki özel hastaneye kaldırıldıktan sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.