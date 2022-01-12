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Son dakika! Fenomen olmaya kalkarken gözaltına alındı

Son dakika! Fenomen olmaya kalkarken gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: İzmir'de aracıyla seyir halindeyken silahla rastgele ateş ederken çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabında Çeşme/Alaçatı konum bilgisi ile paylaşarak fenomen olmaya çalışan B.Ö. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'de aracıyla seyir halindeyken silahla rastgele ateş ederken çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabında Çeşme/ Alaçatı konum bilgisi ile paylaşarak fenomen olmaya çalışan B.Ö. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, aracıyla İzmir- Çeşme Otoyolunda seyir halindeyken hedef göstermeksizin silahla ateş eden B.Ö., bu sırada çekilmiş görüntülerini Çeşme/Alaçatı konum bilgisi ile sosyal medya hesabından paylaştı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu İzmir'deki evinde yakalanarak gözaltına alınan B.Ö. (19), Çeşme Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. B.Ö.'nün evinde yapılan aramada ise olayda kullandığı tespit edilen kurusıkı tabancaya da el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve herhangi bir suç kaydına rastlanmayan B.Ö., sevk edildiği Çeşme Adliyesinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İZMİR

Son dakika! Fenomen olmaya kalkarken gözaltına alındı

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