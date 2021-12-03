EYÜPSULTAN'DA TAKSİNİN ÇARPTIĞI İNEK ÖLDÜ - Haberler
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EYÜPSULTAN'DA TAKSİNİN ÇARPTIĞI İNEK ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN'dan İstanbul Havalimanı istikametine giden taksi, aniden yola çıkan ineğe çarptı.

EYÜPSULTAN'dan İstanbul Havalimanı istikametine giden taksi, aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kazada, taksinin çarptığı inek öldü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Odayeri Gişeler Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul Havalimanı istikametine giden Hüseyin Savaş Uzun'un kullandığı 34 TFT 55 plakalı taksi, bir anda yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Takside bulunanlar kazayı yara almadan atlatırken, taksinin çarptığı ineğin öldüğü belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EYÜPSULTAN'DA TAKSİNİN ÇARPTIĞI İNEK ÖLDÜ

EYÜPSULTAN'DA TAKSİNİN ÇARPTIĞI İNEK ÖLDÜ

EYÜPSULTAN'DA TAKSİNİN ÇARPTIĞI İNEK ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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