Son dakika... Evinin bodrumunda kuyu kazarken göçükte kaldı

Son dakika 3. sayfa haberi: Evinin bodrumunda kuyu kazarken göçükte kaldı Konya'da evinin bodrumunu kazdıktan sonra göçük altında kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Evinin bodrumunda kuyu kazarken göçükte kaldı

KONYA - Konya'da evinin bodrumunu kazdıktan sonra göçük altında kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Sonarzu Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre sonra yıkılacak evinin bodrumunu kazarak tahtaları çıkarmaya çalışan Yılmaz T. (55), toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, bacağı göçüğün altında kalan yaralıyı çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Ekipler evde başka çökme ihtimaline karşı hassas bir şekilde hareket ederek yaralıyı çıkardı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yılmaz T.'nin oğlu İhsan T., buranın önceden su kuyusu olarak kazıldığını belirterek, "Biz de binaları müteahhide verdikten sonra kapatarak iptal ettik. Kuyu vurdurmayacaktık yani. O da tahtaları toplamak için oraya inmiş. Biz zaten bahçedeydik, sesleri duyduk içeri girdik. Göçük olmuş" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Çetin