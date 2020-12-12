Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı

12.12.2020 15:14 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:18
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA'da bir apartmanın 6'ncı katında bulunan dairede çıkan yangında Miray Karakeçili (3) öldü, annesi Havva Karakeçili ise yaralandı.

ŞANLIURFA'da bir apartmanın 6'ncı katında bulunan dairede çıkan yangında Miray Karakeçili (3) öldü, annesi Havva Karakeçili ise yaralandı. Yangında yaralanan anneyi kurtarmaya çalışan 4 polis memuru ise dumandan etkilendi.

Batıkent Mahallesi'nde, 8 katlı bir binanın 6'ncı katındaki dairede öğleden sonra yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, bu sırada bölgede bulunan trafik polisleri yangını fark etti. Polisler yangın çıkan daireye girip anne Havva Karakeçili'yi dışarı çıkardı, apartmandakileri de tahliye etti. İhbarla gelen itfaiye ekipleri de yangını müdahale edip söndürdü. Yangının ardından evde yapılan incelemede, olay sırasında yatak odasında uyuyan Miray Karakeçili'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Havva Karakeçili, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında eve girip dumandan etkilenen 4 polis memuruna ise ambulansta oksijen takviyesi yapıldı.

Yangını haber alıp gelen küçük Miray'ın yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Miray'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

İlgili Haberler

Başkentte gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Başkentte gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi
ŞANLIURFA - Evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi
Çanakkale'de konteyner evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Çanakkale'de konteyner evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Cemal Hünal Acun Ilıcalı Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Adem Ljajic Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ateş Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:33:24. #1.15#
title