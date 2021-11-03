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Ev yangını ekipleri seferber etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ev yangını ekipleri seferber etti Tekirdağ'da yaşanan ev yangını, itfaiye, emniyet ve TREDAŞ ekiplerini alarma geçirdi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Ev yangını ekipleri seferber etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da yaşanan ev yangını, itfaiye, emniyet ve TREDAŞ ekiplerini alarma geçirdi.

Yangın, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Turan Mahallesi 2 Kasım Caddesi üzerinde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evin müştemilat kısmında yangın çıktı. 3 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye ekibi ise yangını söndürmek için seferber oldu. TREDAŞ ekipleri enerjiyi keserken, polis ekipleri ise bölgede güvenliği sağladı.

Yan binalara sıçraması engellenen yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Ev sahibi ise yanmış haldeki evini görünce fenalık geçirdi. Evde büyük maddi hasar meydana geldi. Eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

Ev yangını ekipleri seferber etti

Ev yangını ekipleri seferber etti

Ev yangını ekipleri seferber etti

Ev yangını ekipleri seferber etti

Ev yangını ekipleri seferber etti

İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi - Son Dakika Haberleri
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