Son dakika! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
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Son dakika! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Son dakika! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ESKİŞEHİR'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Çamlıca Mahallesi ve İnönü ilçesinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 103,77 gram kokain, 1,55 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son dakika! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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