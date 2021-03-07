Son dakika: Eskişehir'de kaza yapan aracı görünce duran otomobil ve tıra kamyon çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika: Eskişehir'de kaza yapan aracı görünce duran otomobil ve tıra kamyon çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

07.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:42
Son dakika: Eskişehir'de kaza yapan aracı görünce duran otomobil ve tıra kamyon çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri: Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Metin Duran idaresindeki 26 AAT 239 plakalı otomobil, Sivrihisar-Eskişehir kara yolunun 27. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak yolun ortasına savruldu.

Kaza yapan aracı fark eden Ali Rıza Eri'nin kullandığı 16 AJR 389 plakalı otomobil ve Ahmet Kaya yönetimindeki 18 AAC 381 plakalı tır, yardım amacıyla yolun sağında durdu.

Bu sırada Mehmet Tekir idaresindeki 11 DS 570 plakalı kamyon, 3 araca çarptı.

Kazada yaralanan otomobillerdeki Yusuf Eri ve Selfet Duran ile kamyon sürücüsü Tekir, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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