Son dakika... Eskişehir'de bir grup yardımsever mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için seyyar oyun parkı oluşturdu
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Son dakika... Eskişehir'de bir grup yardımsever mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için seyyar oyun parkı oluşturdu

Son dakika... Eskişehir'de bir grup yardımsever mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için seyyar oyun parkı oluşturdu
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de bir grup yardımsever Şanlıurfa'dan Eskişehir'e çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için seyyar oyun parkı oluşturarak güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

Eskişehir'de bir grup yardımsever Şanlıurfa'dan Eskişehir'e çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için seyyar oyun parkı oluşturarak güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

Bölgede hayvancılıkla uğraşan Metin Ersoy, Sakintepe Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi'ndeki geçici tarım işçilerinin kaldığı çadır alanında, gazetecilere, Türkiye'de üretime katkı sağlayan tarım işçilerinin çocuklarının çadırlarda mücadele verdiğini söyledi.

"Geçici tarım işçilerinin çocuklarına nasıl bir fayda sağlarız" diye düşündüklerini anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Oyun makineleri olan arkadaşımız ücretsiz olarak bu olanağı sağladı. İş insanı arkadaşlarımızın yanı sıra Tepebaşı Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü, yaptığımız organizasyona destek oldu. Bu etkinlikte bir çocuğun bile yüreğine dokunabildiysek bizi çok mutlu eder. Bu çocukların yaşanmamışlıkları var, hayat boyu görmedikleri var. Hayır kelimesini çok yaşayan çocuklar. Oyunları ilk defa gördüler, sabah kurarken bile çocukların çok yoğun ilgisi oldu. Çocukların unutmayacağı bir gün oldu. Bugün için kurduk, diğer bölgelerdeki çadırda yaşayan çocuklar için de yapmayı düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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