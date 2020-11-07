Eskişehir'de 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi. Benzer kısıtlamalar Bursa, Uşak, Kütahya ve Erzincan'da da uygulamaya konulmuştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.

KISITLAMADAN MUAF TUTLANLAR TEK TEK SAYILDI

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca daha önce alınan karar gereği, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmelerine ilişkin 3. maddesinin iptaline karar verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar belirtildi:

"Eskişehir'de yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

BURSA VE ERZİNCAN'DA DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLMİŞTİ

Öte yandan, daha önce Bursa ve Erzincan'da da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

Erzincan'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklanırken, Bursa'da ise 65 yaş ve üzeri hastaların her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine izin verilmişti.

KÜTAHYA VE UŞAK'TA DA BENZER YASAK GETİRİLMİŞTİ

Kütahya'da artan koronavirüs vakaları sonrasında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 11.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 ve üstü yaştakiler için 11.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar