Son dakika... Eski SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan ölümünün 15'inci yılında anıldı
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Son dakika... Eski SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan ölümünün 15'inci yılında anıldı

22.01.2021 16:38 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:43

Son dakika gündem haberi: Mersin'de, Eski SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan'ın 15'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Mersin'de, Eski SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan'ın 15'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Anma programı, 22 Ocak 2006'da yaşamını yitiren Gürkan'ın adını taşıyan Yenişehir ilçesindeki parkta düzenlendi.

Katılımcılar, merhum siyasetçiyle anılarını paylaştıktan sonra parka çiçek bıraktı.

Yenişehir Belediye Başkanvekili Mehmet Akkaş, programdaki konuşmasında, Gürkan'ın Türkiye ekonomisine ve siyasetine önemli katkılarda bulunduğunu, Mersin Üniversitesi'nin kuruluşunda da emeklerinin olduğunu söyledi.

Son dakika... Eski SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan ölümünün 15'inci yılında anıldı
Son dakika... Eski SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan ölümünün 15'inci yılında anıldı
Son dakika... Eski SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan ölümünün 15'inci yılında anıldı
Son dakika... Eski SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan ölümünün 15'inci yılında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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