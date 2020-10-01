Son dakika... Eski öğretmen, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını öldürüp, intihara kalkıştı (3)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Eski öğretmen, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını öldürüp, intihara kalkıştı (3)

01.10.2020 18:13 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:20
Son dakika... Eski öğretmen, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını öldürüp, intihara kalkıştı (3)

Son dakika haberi... ÖLDÜRÜLEN TUĞBA, YARDIM İSTEMİŞAdana'nın Kozan ilçesinde arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş'i (35) çalıştığı markette başından tabancayla vurup, aynı tabancayı kendi başına ateşleyerek, intihar girişiminde bulunan eski öğretmen Erdoğan Küpeli'nin (46), 2016 yılında...

ÖLDÜRÜLEN TUĞBA, YARDIM İSTEMİŞ

Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş'i (35) çalıştığı markette başından tabancayla vurup, aynı tabancayı kendi başına ateşleyerek, intihar girişiminde bulunan eski öğretmen Erdoğan Küpeli'nin (46), 2016 yılında da sosyal medyadan taciz ve tehdit ettiği Gülay Mübarek Habib, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Habib, yaptığı paylaşımla Tuğba Keleş'in kendisiyle irtibata geçtiğini öne sürdü. Habib, "Erdoğan Küpeli'nin vurduğu Tuğba, 1 ay önce bana yazmış ama öyle yoğun ki DM (direkt mesaj) görmemişim. Daha dün başka iletişim kanallarından konuşacaktık. Tuğba ile konuşup neler yapabiliriz diye bakacaktık. Tuğba bugün vuruldu. Erdoğan Küpeli onu vurdu" ifadelerini kullandı. 


Son dakika... Eski öğretmen, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını öldürüp, intihara kalkıştı (3)
Son dakika... Eski öğretmen, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını öldürüp, intihara kalkıştı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Şehrazat Hazal Kaya Özlem Yıldız
Spor Samatta Gökhan Töre Fatih Terim Mbaye Diagne Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan İzmir Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Eski öğretmen, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını öldürüp, intihara kalkıştı (3) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 18:51:47. #1.15#
title